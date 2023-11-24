Исламабад, 24 ноября, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Пакистан подал официальный запрос о вступлении в межгосударственное неформальное объединение стран (БРИКС), куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Об этом журналистам объявила официальный представитель МИД республики Мумтаз Захра Балоч.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Могу подтвердить, что Пакистан обратился с официальным запросом о вступлении в БРИКС, которая, по нашему мнению, является важной группой развивающихся стран», — сказала Балоч.

По словам дипломата, Исламабад поддерживает дружеские связи с большинством государств — членов БРИКС, а вступив в объединение исламское государство сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры стран БРИКС призвали добиться урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС.

Франция, если хочет вступить в БРИКС, может подавать соответствующую заявку, заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге, отвечая на обращение Пьера де Голля, внука первого французского президента генерала Шарля де Голля.