Копенгаген, 24 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Воюющие на стороне Украины датские наёмники по возвращении домой могут не ожидать поддержки от властей, заявила обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится», — отметила журналист.

Хансен предположила, что датских солдат по возвращении из зоны боевых действий ожидают большие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.

Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд добавила, что в Дании действует система регистрации ветеранов, которые вернулись из горячих точек. При этом добровольцев из рядов ВСУ не допустят к ней.

Как сообщало ИА Регнум, СКР возбудил уголовные дела в отношении 178 иностранных граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ. Так, объявлены в розыск наёмники из США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Франции, Нидерландов, Албании, Болгарии и Кореи. По данным ведомства, также на стороне Украины воевали граждане Финляндии, Намибии, Перу, Израиля, Бразилии, Грузии, Узбекистана и прибалтийских республик.

Ранее российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что датские наёмники «засветились» на Украине. Их вербовало украинское посольство в Копенгагене, и местные власти этому не препятствовали.