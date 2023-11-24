Хельсинки, 24 ноября, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Правительство Финляндии не исключает возможность закрытия приграничной с Россией территории из-за непрекращающегося потока нелегальных мигрантов, заявил в эфире телерадиоканала Yle премьер-министр республики Петтери Орпо.

(сс) CWitte Граница

Политик сказал, что на границу без разрешения на въезд в ЕС прибывают «сотни людей».

«Если такая деятельность продолжится и расширится, признаки чего у нас имеются, нам придётся рассмотреть вопрос о закрытии границы и сделать это», — пояснил политик.

По его словам, ситуация на финско-российской границе угрожает национальной безопасности.

Также о возможном закрытии всей границы высказалась министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. Вполне возможно, что восточная граница будет полностью закрыта, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии заявили о закрытии всех, кроме одного, КПП на границе с Россией. Так, с 00:00 24 ноября все пограничные пункты на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры продлятся до 23 декабря 2023 года.

В Мурманской области из-за наплыва мигрантов поставили дополнительные КПП для проверки въезжающих на предмет легальности. Пункты разместили как на въезде в регион, так и на территории области.

Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении режима повышенной готовности из-за закрытия Финляндией всех пограничных с Россией КПП, кроме «Райа-Йоосеппи». Он допустил, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию Мурманской области, вероятно, кратно возрастёт.