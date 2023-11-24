Симферополь, 24 ноября, 2023, 03:10 — ИА Регнум. На Крымском мосту в ночь на 24 ноября перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

ИА REGNUM Крымский мост

О причинах ограничения движения не сообщается.

Уточняется, что автовладельцам необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Через менее чем 20 минут движение по мостовому переходу было возобновлено.

Как сообщало ИА Регнум, на юго-западе Чёрного моря 17 ноября обнаружили и уничтожили следовавшие в направлении Крыма семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ.

В Минобороны 10 сентября заявили, что самолёты ВМФ России уничтожили в акватории Чёрного моря три быстроходных катера с украинскими десантными группами. Они следовали в направлении Крыма.