Москва, 24 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. МЧС России инициировало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предлагается давать оплачиваемый выходной день и до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы.

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Разработчики считают, что в трудных жизненных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями или техногенными авариями, людям необходимо свободное время для решения проблем и вопросов.

Условием для предоставления выходных должно стать документальное установление факта проживания в жилье, находящемся в зоне ЧС, подтверждение нарушения условий жизни, утрата имущества.

Поправки запланированы к рассмотрению на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября, сообщило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о сокращении рабочего дня на один час перед выходным и государственным праздником. Предлагается дополнить статью 95 Трудового кодекса.

В августе член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России сразу на четыре часа, с 40 до 36 часов.

В России хотят исключить возможность увольнения работника за однократное отсутствие на рабочем месте более четырёх часов.