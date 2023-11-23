Разгромленный центр Дублина перекрыли после начавшихся беспорядков
RTE: в Дублине перекрыли центр города после протестов из-за нападения на детей
Дублин, 24 ноября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. В Дублине ночью 24 ноября полностью перекрыли доступ к центральной улице О’Коннелл-стрит, где проходили стихийный акции протестов после нападения мигранта на женщину и детей. Об этом сообщил телеканал RTE.
Беспорядки в центре Дублина начались как бурная демонстрация на месте трагического инцидента с поножовщиной.
Пятилетний ребёнок и женщина 30 лет, работница школы, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Двое других детей также в больнице с незначительными травмами. Ещё одного мальчика отпустили домой.
Нападавшего мужчину, 40 лет, с серьёзными травмами содержат под охраной.
Автобусное движение в Дублине приостановлено.
Различные источники сообщили, что в город ввели бронетехнику для усмирения протестующих. Однако в Армии Ирландии эту информацию опровергли.
Как сообщало ИА Регнум, в центре Дублина в Ирландии прошли столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал на детей с ножом рядом со школой.
Нападавшего задержали, он действовал в одиночку.
Протестующие громили и грабили магазины на О’Коннелл-стрит.
По словам комиссара полиции Дрю Харриса, манифестанты — стали «совершенно невменяемой группировкой», руководствующейся ультраправой идеологией.