Дублин, 24 ноября, 2023, 02:51 — ИА Регнум. В Дублине ночью 24 ноября полностью перекрыли доступ к центральной улице О’Коннелл-стрит, где проходили стихийный акции протестов после нападения мигранта на женщину и детей. Об этом сообщил телеканал RTE.

Протесты в Дублине

Беспорядки в центре Дублина начались как бурная демонстрация на месте трагического инцидента с поножовщиной.

Пятилетний ребёнок и женщина 30 лет, работница школы, находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Двое других детей также в больнице с незначительными травмами. Ещё одного мальчика отпустили домой.

Нападавшего мужчину, 40 лет, с серьёзными травмами содержат под охраной.

Автобусное движение в Дублине приостановлено.

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Различные источники сообщили, что в город ввели бронетехнику для усмирения протестующих. Однако в Армии Ирландии эту информацию опровергли.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Дублина в Ирландии прошли столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал на детей с ножом рядом со школой.

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Нападавшего задержали, он действовал в одиночку.

Протестующие громили и грабили магазины на О’Коннелл-стрит.

По словам комиссара полиции Дрю Харриса, манифестанты — стали «совершенно невменяемой группировкой», руководствующейся ультраправой идеологией.