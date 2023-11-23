Москва, 24 ноября, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Международные спортивные федерации заставляют российских атлетов оплачивать проверки на предмет связи с военными структурами, заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина («Единая Россия»).

(сс) Dmitry Rozhkov Ирина Роднина

Бывшая спортсменка поинтересовалась у чиновников международных федераций, рассматривают ли они все антироссийские санкции как получение дополнительного дохода.

«Денег нет — закончились! Если они допускают, значит, ничего не будет. Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договора», — передаёт слова Родниной Sport24.

Она добавила, что необходимо ориентироваться на внутренние соревнования и не реагировать на проявления международных федераций.

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев 23 ноября заявил, что международные спортивные федерации проверяют любые связи спортсменов с ЦСКА и «Динамо». По его словам, в гимнастике плата за проверку на предмет связи с военными структурами стоит для атлета три тыс. франков и 1,5 тыс. для персонала, в скалолазании — пять тыс. франков, в стрельбе из лука — 750 евро.

Как сообщало ИА Регнум, международный турнир НХЛ в феврале 2025 года, скорее всего, пройдёт без российских спортсменов, заявил глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш. Он добавил, что есть федерации, не разрешающие своим игрокам участвовать в турнире с россиянами и это нужно принимать во внимание. В соревнованиях 2025 года примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы планируют провести турнир в Европе.

В сентябре всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Представителям РУСАДА также запретили присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.