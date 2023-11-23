Варшава, 24 ноября, 2023, 02:23 — ИА Регнум. В Польше на 92 году жизни 19 ноября умер известный актёр театра и кино Влодимеж Мусял. О скоропостижной смерти, спустя два месяца после дня рождения, сообщил coZa tydzien.

kino-teatr.ru Влодимеж Мусял

В Советском Союзе Мусял получил популярность после роли Шпули в комедии «Ва-банк».

Актёр также сыграл ключевую роль в саге «Ведьмак».

Всего фильмография Влодимежа Мусяла включает около 100 ролей. По признанию кинокритиков, он был одним из самых талантливых актёров своего поколения в Польше.

Его лучшие роли сыграны в фильмах «Ва-банк», «Ва-банк II», «Европа, Европа», «Кингсайз», «Год спокойного солнца», а также в сериалах «Декалог» и «Ведьмак».