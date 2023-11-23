Ростовская область, 24 ноября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели четырёх несовершеннолетних в результате отравления угарным газом, сообщила 23 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Sledcom.ru Следователь

Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, 23 ноября в оборудованном печью на твердом топливе домовладении, расположенном в хуторе Шахтенки Красносулинского района, были обнаружены тела детей в возрасте шести, семи, десяти и 15 лет без видимых телесных повреждений с явными признаками отравления окисью углерода.

На момент происшествия в доме дети находились одни, без родителей.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в мордовском медицинском колледже произошла утечка газа, 17 студенток попали в больницу, пять человек госпитализировали в реанимацию. Известно, что в медколледже города Краснослободска проходили работы на газовой системе, во время которых произошла утечка.

За медицинской помощью в Дагестане обратились пятеро детей и взрослый. Все они отравились угарным газом. Пострадавших экстренно доставили в больницу. Инцидент произошёл в ночь на 22 февраля в селе Карамахи Буйнакского района. Люди почувствовали недомогание после того, как через каминную печь, установленную в частном домовладении, произошло задувание угарного газа в жилое помещение.