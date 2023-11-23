Штат Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. На солиста американской хард-рок группы Guns N' Roses Эксла Роуза в Верховный суд Нью-Йорка подали иск, обвинив в сексуальном насилии, которое случилось более 30 лет назад. Об этом стало известно The Guardian.

rollingstone.com Эксл Роуз

Истец — бывшая модель Шейла Кеннеди. По её заявлению, музыкант связал её и изнасиловал на частной вечеринке в одном из отелей Нью-Йорка в феврале 1989 года. На то время им было около 30 лет.

«Он находился в сексуальном, неудержимом гневе и обращался с Кеннеди как с собственностью, используемой исключительно для его сексуального удовольствия», — цитирует издание судебный документ.

Кеннеди заявила, что после насилия у неё была депрессия и психическое расстройство.

В иске пострадавшая требует от Эксла Роуза возмещения ущерба за нападение, нанесение побоев, умышленное причинение эмоционального страдания и насилие на гендерной почве.

Адвокат Роуза считает, что история ею выдумана. Об этом говорит тот факт, что претензии Шейлы Кеннеди были поданы за день до истечения крайнего срока подачи заявок в штате Нью-Йорк.

Как сообщало ИА Регнум, в США на актёра Джейми Фокса подали в суд, обвинив его в домогательствах в 2015 году. По словам истицы, инцидент произошёл в ночь на 27 августа 2015 года в ресторане.

Женщина заметила Фокса, сидящего рядом, и попросила его с ними сфотографироваться. После этого, утверждает она, актёр сделал ей несколько комплиментов, а потом утащил в укромное место, где начал домогаться.

В сентябре 2023 года американский актёр Кевин Спейси вновь столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, иск против него подал массажист.

По утверждению массажиста, в 2016 году Спейси использовал вымышленные имена, чтобы записаться к нему на три встречи, во время которых актёр оказывал на него давление «с целью совершения сексуальных действий». Обладатель двух премий «Оскар» Кевин Спейси в 2017 году попал под обвинения в сексуальном домогательстве, которые предъявил ему американский актёр Энтони Рэпп.