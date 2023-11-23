Москва, 24 ноября, 2023, 01:45 — ИА Регнум. В Москву эвакуировали из сектора Газа очередную группу россиян и членов их семей в составе 103 человек, сообщили 24 ноября в МЧС России.

Mchs.gov.ru МЧС России

«За последние сутки КПП «Рафах» пересёк 101 человек — россияне и члены их семей. Всего эвакуировано более 750 человек. В Россию доставлено более 650 человек, из них свыше 300 детей», — добавили в ведомстве.

МЧС оказывает помощь россиянам совместно в Министерством иностранных дел РФ. В развёрнутом в Каире оперативном штабе оформляются необходимые документы для возвращения граждан России на Родину.

Кроме эвакуации россиян и их родных, в сектор Газа продолжают доставлять авиацией МЧС РФ гуманитарную помощь населению. Всего передано более 270 тонн грузов.

Как сообщало ИА Регнум, среди ранее эвакуированных из сектора Газа медицинская помощь в условиях стационара потребовалась девяти россиянам и их родственникам, включая шестерых детей.

22 ноября ещё 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. В Каире российскую колонну встретили сотрудники оперштаба МЧС.

В МИД России 23 ноября сообщили, что за помощью для эвакуации из сектора Газа обратились около 900 россиян. Прибывших на Родину сограждан размещают во временных пунктах, часть людей уезжает к родственникам.