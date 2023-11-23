Тель-Авив, Израиль, 24 ноября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Израильская сторона 24 ноября отпустит из тюрем 39 палестинских заложников в рамках соглашения с движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN.

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В числе тех, кого выпустят из заключения на свободу, будут женщины и мальчики-подростки до 18 лет. Людей доставят в их города на Западном берегу, когда ХАМАС отпустит заложников из сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится четыре дня.

Список из 300 палестинских заключённых, которых Израиль может освободить, опубликован 22 ноября. Ранее Израиль соглашался освободить 150 заключённых в обмен на 50 заложников.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на саммите БРИКС в формате видеоконференции заявил о важности гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.