Дублин, 24 ноября, 2023, 01:11 — ИА Регнум. В центре Дублина в Ирландии прошли столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал на детей с ножом рядом со школой. Об этом сообщила газета Irish Independent.

Mark Hull Полиция

Нападение произошло днём 23 ноября недалеко от школы для девочек. Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Нападавшего задержали, он старше 50 лет, действовал в одиночку. Предположительно, он является гражданином Алжира.

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Участники акции агрессивно себя вели и пытались применять силу к сдерживающим их силовикам. Люди подожгли полицейскую машину, пускали сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полиции.

Протестующие громили и грабили магазины на О’Коннелл-стрит — одной из самых популярных улиц Дублина.

По словам комиссара полиции Дрю Харриса, манифестанты — стали «совершенно невменяемой группировкой», руководствующейся ультраправой идеологией.

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Людей призвали успокоиться, разойтись по домам и дать возможность вести расследование происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, после массовой драки на стройке в Свиблово полиция задержала 37 человек, из них 35 граждан Узбекистана, один уроженец Турции и один россиянин.

16 ноября в полицию поступило сообщение о массовой драке рядом со строящимся в проезде Серебрякова небоскрёбом Afi Tower.

В Москве за неделю задержали шесть мигрантов-педофилов. Одного из них правоохранители заподозрили среди прочего в подделке документов о въезде на территорию России.