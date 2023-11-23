Полтава, Украина, 24 ноября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. На Украине, в Полтавской области, в ночь на 24 ноября произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Mvd.gov.kg Взрыв

Режим предупреждения об угрозе с воздуха действует в нескольких областях Украины, в том числе в Полтавской области.

Подробности взрывов, наличие повреждений и пострадавших издание не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, минные поля стали неприятным сюрпризом для украинской армии в Запорожской области. Об этом 23 ноября заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Российские средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области.