Спецслужбы Турции спасли взломавшего израильский «Железный купол» хакера
Sabah: спецслужбы Турции спасли взломавшего израильский «Железный купол» хакера
Анкара, 24 ноября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Турецкое Национальное управление разведки спасло от агентов национальной разведывательной службы Израиля («Моссада») хакера, который взломал систему ЗРК «Железный купол». Подробности сообщило издание Sabah.
История началась ещё в 2015–2016 годах, когда палестинец Омар А. на какое-то время вывел из строя израильскую систему «Железный купол». В 2020 году в Турции он попал в поле зрения «Моссада». Турецкие спецслужбы предупредили хакера об опасности и отговорили его от выезда из страны.
Но в 2022 году агенты «Моссада» все же смогли выкрасть Омара во время его отпуска в Малайзии и 36 часов допрашивали о том, как он взломал «Железный купол».
Спецслужбы Турции узнали об этом и начали штурм дома в горах, где находился хакер. Были задержаны 11 человек, а Омара вернули в Турцию, где он живёт под охраной.
«Железный купол» — тактическая система ПРО, защищающая от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 50 до 200 км. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая установка имеет свой радар и командный центр, которые за несколько секунд распознают характер цели и её траекторию. Далее комплекс в автоматическом режиме принимает решение о пуске противоракет, уничтожающих цели на подлёте.
Как сообщало ИА Регнум, Тель-Авив выступил против поставок Киеву «Железных куполов».
До недавнего времени руководящие лица в правительстве и ЦАХАЛ неоднократно заявляли: израильская система «Железный купол» является самой совершенной в мире и способна отразить даже массированный удар с применением тысяч ракет. Но не исключено, что ХАМАС всё же удалось «перегрузить» израильскую оборону большим количеством целей, считают эксперты.