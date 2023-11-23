Анкара, 24 ноября, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Турецкое Национальное управление разведки спасло от агентов национальной разведывательной службы Израиля («Моссада») хакера, который взломал систему ЗРК «Железный купол». Подробности сообщило издание Sabah.

Israel Defense Forces «Железный купол»

История началась ещё в 2015–2016 годах, когда палестинец Омар А. на какое-то время вывел из строя израильскую систему «Железный купол». В 2020 году в Турции он попал в поле зрения «Моссада». Турецкие спецслужбы предупредили хакера об опасности и отговорили его от выезда из страны.

Но в 2022 году агенты «Моссада» все же смогли выкрасть Омара во время его отпуска в Малайзии и 36 часов допрашивали о том, как он взломал «Железный купол».

Спецслужбы Турции узнали об этом и начали штурм дома в горах, где находился хакер. Были задержаны 11 человек, а Омара вернули в Турцию, где он живёт под охраной.

«Железный купол» — тактическая система ПРО, защищающая от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 50 до 200 км. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая установка имеет свой радар и командный центр, которые за несколько секунд распознают характер цели и её траекторию. Далее комплекс в автоматическом режиме принимает решение о пуске противоракет, уничтожающих цели на подлёте.

Как сообщало ИА Регнум, Тель-Авив выступил против поставок Киеву «Железных куполов».

До недавнего времени руководящие лица в правительстве и ЦАХАЛ неоднократно заявляли: израильская система «Железный купол» является самой совершенной в мире и способна отразить даже массированный удар с применением тысяч ракет. Но не исключено, что ХАМАС всё же удалось «перегрузить» израильскую оборону большим количеством целей, считают эксперты.