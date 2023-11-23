Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Израильская армия уничтожила командующего военно-морскими силами радикального палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своём Telegram-канале.

Операция проводилась под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

«(Уничтоженный) Амар Абу Джалала был командиром ВМС ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — говорится в заявлении.

Также в ходе удара израильской армии был ликвидирован ещё один сотрудник военно-морских сил ХАМАС.

По указанию разведки ЦАХАЛ были обнаружены и уничтожены склады оружия, туннели около пляжа, учебные базы и морские наблюдательные пункты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Армия обороны Израиля при проведении операции в секторе Газа уничтожила командующего ВМС ХАМАС Джамиля Бабу, командира противотанкового ракетного подразделения батальона Мухаммада Сафади, бойца противотанкового ракетного подразделения Мувамана Хиджази, а также старшего сотрудника производственного отдела ХАМАС Мухаммада Авдаллу.

Кроме того сообщалось об уничтожении инфраструктуры, в том числе пусковых установок ракет палестинского движения.

В ноябре ЦАХАЛ убила ещё трёх командиров рот ХАМАС. В ходе операции израильскими военными была обнаружена ячейка ХАМАС. В результате удара, нанесённого самолётом ЦАХАЛ, были поражены боевики и склад оружия, на котором они скрывались.