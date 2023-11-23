Санкт-Петербург, 23 ноября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» впервые в нынешнем сезоне проиграл петербургскому СКА. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге 23 ноября, закончилась со счётом 2:3.

Алексей Даничев/РИА Новости Игроки «Спартака»

Среди красно-белых отличились Максим Цыплаков (33-я минута матча) и Андрей Локтионов (36). Авторами забитых шайб среди армейцев стали Владимир Алистров (6), Михаил Воробьёв (40) и Александр Никишин (43).

На счету СКА седьмая победа подряд. Сборная с 40 очками в 33 играх расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующий раз петербургский клуб сыграет 25 ноября с нижегородским «Торпедо».

«Спартак» (49 очков по итогам 35 матчей) уступил лидерство в таблице регулярного чемпионата КХЛ-2023/24. Красно-белых опережает магнитогорский «Металлург» с 50 очками в 35 встречах.

25 ноября москвичи встретятся на выезде с «Металлургом».

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3. Таким образом, красно-белые прервали свою рекордную победную серию в регулярном чемпионате, которая длилась девять матчей подряд.

24 октября «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:1. В матче КХЛ у московского клуба отличились Дмитрий Вишневский, Шейн Принс, Павел Порядин и Николай Голдобин. У «Амура» шайбу забил форвард Кирилл Капустин.