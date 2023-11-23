Белгород, 23 ноября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на пресс-конференции 23 ноября, будет ли перерасчёт налога на имущество для потерявших жильё жителей региона, и в частности Шебекинского района, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Прежде всего Гладков заверил, что помощь окажут всем, кто потерял жильё в результате атак ВСУ.

Что касается льгот по налогам, то перерасчёт сделают тем, кто лишился не только жилья, но и дохода. Пока, по словам Вячеслава Гладкова, окончательного решения не принято. На данный момент главное — это восстановление жилья. Большая часть домов не пострадала, есть частные случаи в Шебекинском районе. Пока решений по налогам приниматься не будет.

«Давайте прекратим выплачивать налоги? Тогда на какие средства мы будем с вами существовать? Никакого решения сейчас нет, но мы обязательно подумаем над этим», — заверил Гладков.

Глава региона добавил, что восстановление жилья планируется завершить в первом квартале 2024 года.

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Как сообщало ИА Регнум, новое жильё, которое получат жители Белгородской области взамен утраченного из-за атак со стороны ВСУ, будет значительно лучше прежнего, заявил Гладков.

21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.