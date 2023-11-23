Гладков заявил, что новые дома белгородцев будут лучше утраченных
Белгород, 23 ноября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Новое жильё, которое получат жители Белгородской области взамен утраченного из-за атак со стороны ВСУ, будет значительно лучше прежнего, заявил на пресс-конференции 23 ноября глава региона Вячеслав Гладков, передаёт корреспондент ИА Регнум.
«Дома, которые строят — они в десятки раз лучше, чем дома, которые утрачены. Они современные, красивые, с высокими потолками, просторные», — сказал Гладков.
Губернатор отметил, что граждане, лишившиеся своего жилья, пережили большой стресс, и их проблемы будут решены, но властям требуется для этого ещё немного времени.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.