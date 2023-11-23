Белгород, 23 ноября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Новое жильё, которое получат жители Белгородской области взамен утраченного из-за атак со стороны ВСУ, будет значительно лучше прежнего, заявил на пресс-конференции 23 ноября глава региона Вячеслав Гладков, передаёт корреспондент ИА Регнум.

«Дома, которые строят — они в десятки раз лучше, чем дома, которые утрачены. Они современные, красивые, с высокими потолками, просторные», — сказал Гладков.

Губернатор отметил, что граждане, лишившиеся своего жилья, пережили большой стресс, и их проблемы будут решены, но властям требуется для этого ещё немного времени.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.