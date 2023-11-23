Москва, 23 ноября, 2023, 21:39 — ИА Регнум. На международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023 вручили награды победителям Национальной премии «Лидеры в области ИИ» в трех категориях — «Ученые», «Компании» и «Регионы».

Сбер На AI Journey назвали победителей премии «Лидеры в области ИИ»

Выступая на церемонии награждения, вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что первая в истории национальная премия «Лидеры в области ИИ» познакомит всех с настоящими героями. «В этом году на премию были поданы почти 300 заявок из российских регионов, отобраны лучшие работы, а экспертам предстояло проделать очень вдумчивую и важную работу, выбирая победителей», — отметил он.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, отметил, что «отечественные компании показывают большой интерес к искусственному интеллекту (ИИ) для оптимизации бизнес-процессов, а регионы проходят собственный путь и добиваются высоких результатов». По его словам, не менее важно с особым вниманием относиться к главным драйверам, которые ведут нас к прорывам в сфере ИИ, — нашим выдающимся ученым.

Сбер На AI Journey назвали победителей премии «Лидеры в области ИИ»

В номинации «Ученые» (70 заявок) приняли участие молодые специалисты в возрасте до 35 лет, добившиеся успеха в области исследования ИИ, а их разработки уже признаны научным сообществом. Каждый из трех победителей получил приз в размере одного миллиона рублей: Александр Коротин за разработку алгоритмов, которые позволяют использовать генеративные модели не только для создания красивых картин, но и для решения сложных прикладных задач, Александр Безносиков, чьи исследования помогают существенно ускорить работу моделей и расширить объем данных для процессов разработки, и один из первых российских исследователей генеративных моделей ИИ Валентин Хрульков.

В категории «Компании» были изучены 160 заявок, от бизнеса в самых разных сферах. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуда Шадаева, такое большое количество заявок сигнализирует о важности ИИ в экономике и в заинтересованности компаний в его развитии. Победителями стали компания «АгроТерра», которая представила проект прогнозирования урожайности и выдачи рекомендаций для конкретного поля, Сибирская аграрная компания, занимающаяся анализом состояния животных в свиноводстве, аэропорт Шереметьево с разработкой своего цифрового двойника, «Русал ИТЦ» с решением по выявлению герметизации оборудования для добывающих компаний и столичный Центр диагностики и телемедицины, чья работа позволила повысить точность описания рентгенограмм.

Сбер На AI Journey назвали победителей премии «Лидеры в области ИИ»

В категории «Регионы» были поданы порядка 50 заявок, пять из них стали победителями. Это Сахалинская область (применении ИИ в обработке геопространственных данных), Липецкая область (использование ИИ в раскрытии преступлений и поиске пропавших людей), Татарстан (проект по анализу медицинских снимков), Башкирия (автономный комплекс видеоаналитики по выявлению дефектов городской инфраструктуры) и Ханты-Мансийский АО — Югра (проект по контролю за лесами, площадь которых в регионе превышает 50 млн футбольных полей). Специальными призами в этой категории отмечены Москва, Республика Саха-Якутия, Тюменская и Белгородская области.

«Большое количество полученных заявок на участие в премии и высокая конкуренция показывают, что искусственный интеллект внедряется не только в компаниях альянса, но и во множестве других, в том числе небольших, отечественных компаний, и что массовое внедрение ИИ, о котором ранее говорил президент России, уже начинается, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — На волне революции больших языковых моделей искусственный интеллект не просто в разы повышает эффективность бизнес-процессов, но и полностью меняет бизнес-модели компаний, а результаты выполнения ряда задач искусственным интеллектом стали неотличимы от человеческих, а порой и превосходят их».

Это далеко не первое подведение итогов состязаний, которое прошло в рамках AI Journey 2023. Ранее сегодня были награждены победители уже второго проводимого Сбером хакатона по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2023 для ИТ-компаний, которые разрабатывают инновационные решения и заинтересованы в сотрудничестве с крупнейшими брендами страны.

В среду Сбер назвал имена победителей AIJ Contest 2023, призовой фонд которого достиг рекордных 11,5 млн рублей. Эти соревнования по ИИ проводились совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI, а их участниками стали более 1300 исследователей данных из 20 стран мира, включая Россию, Индию, Индонезию, Казахстан и другие. Был установлен рекорд и по количеству загруженных решений — более 12 000, что в 2 раза больше прошлогоднего результата.

Сбер На AI Journey назвали победителей премии «Лидеры в области ИИ»

Также на площадке прошла церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи младше 18 лет AI Challenge, который Сбер организовал вместе с Альянсом в сфере искусственного интеллекта. В конкурсе с призовым фондом 10 млн рублей участвовала 251 команда из 47 стран, а с начала командного этапа ребята разработали более 2300 решений. Проекты-победители представили модели оценки качества изображений без использования референсов и диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, алгоритмы анализа информации о заказах, уникальные креативные пространства и сервис классификации заболеваний растений.

Получили приз в 1 млн рублей и авторы лучшей научной статьи по ИИ — команда исследователей из университета «Иннополис» и МФТИ, чья работа обошла более чем 270 заявок из разных стран мира.

Заключительный день AI Journey 2023 будет посвящен вопросам использования ИИ для создания инновационных решений в области ESG: разговор пойдет о влиянии современных моделей на климат, биоразнообразие, образ и уровень жизни людей, а также их благосостояние и потребление.