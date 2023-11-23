Киев, 23 ноября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинской армии в Запорожской области. Об этом 23 ноября заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Даже сегодня снова российская армия делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на энергодарском направлении. За последнюю неделю они установили около 25 минных полей», — сказал Кривонос.

Он добавил, что в России создана достаточно мощная сеть учебных центров для подготовки офицеров. Украинский генерал высоко оценил их работу и признал, что российское руководство качественно занимается подготовкой ресурсов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Financial Times заявил, что украинские военные вынуждены голыми руками разминировать большие территории с минными полями на линии соприкосновения.

Издание País 1 ноября выпустило статью обозревателя Кристиана Сэгуры, который предположил, что ВСУ вынужденно остановили контрнаступление из-за огромных потерь на минных полях. Он добавил, что украинская армия пытается оказать точечное давление на конкретные позиции с помощью небольших отрядов.