Уфа, 23 ноября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили нападающие Матвей Гуськов и Владислав Ефремов и защитник Павел Коледов. У «Авангарда» точным броском отметился форвард Рид Буше.

Таким образом, прервалась победная серия «Авангарда», которая длилась на протяжении десяти матчей.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 41 очко после 34 матчей. «Авангард» идёт на втором месте в Восточной конференции с 47 очками после 34 игр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3. Форварды магнитогорцев Никита Михайлис набрал шесть очков, забив гол и отдав пять результативных передач, а нападающий Александр Петунин оформил хет-трик.