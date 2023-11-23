Москва, 23 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили эффективность сетевого комплекса региона, а также итоги реализации ремонтной программы и приоритетные инвестиционные проекты. Встреча состоялась в Москве, на площадке выставки-форума «Россия».

«Россети» Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили эффективность сетевого комплекса региона

Андрей Рюмин отметил, что первоочередная задача на сегодняшний день — обеспечение надежности сетевой инфраструктуры в осенне-зимний период. Общее финансирование ремонтной программы магистральных и распределительных сетей группы «Россети» в Югре в 2023 году составило 3,4 млрд рублей, что на 11% превышает показатель 2022 года. Все необходимые мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, выполнены в срок.

Также продолжается работа в рамках инвестиционной программы. В 2023 году группа «Россети» направила на реализацию проектов в Югре более 11,6 млрд рублей, на 2024 год планируется финансирование на уровне 14,1 млрд рублей.

Среди крупнейших мероприятий в магистральном комплексе — реконструкция подстанции 220 кВ «Правдинская», установят новый силовой автотрансформатор, внедрят на объектах цифровые системы сбора и передачи информации отечественного производства.

В распределительных сетях с начала года уже было несколько крупных пусков, включая ввод в работу новой подстанции 110 кВ «Александрова» для электроснабжения предприятий НК «Роснефть» и «Сургутнефтегаза». В ближайшее время будет введен центр питания 110 кВ «Урай», который обеспечивает электроэнергией одноименный город и промышленные объекты компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь».

Ключевой проект 2024 года — модернизация ЛЭП 110 кВ «Снежная — Фоминская», которая участвует в электроснабжении Эргинского кластера месторождений и 12 труднодоступных населенных пунктов. Также планируется ввод новой подстанции 110 кВ для развития газонефтяного месторождения им. Московцева.