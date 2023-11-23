Москва, 23 ноября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Папа римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в Объединённых Арабских Эмиратах, передаёт 23 ноября «РИА Новости» со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск (слева направо). Архивное фото

Встреча может состояться в конце ноября или начале декабря 2023 года. Франциск в этот период намерен посетить Абу-Даби, а затем Дубай.

«Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, за патриархом», — сказал Севастьянов.

Первая в истории встреча главы католической и Русской православной церквей прошла в феврале 2016 года в аэропорту столицы Кубы — Гаваны. Стороны обсудили ряд вопросов православно-католических отношений, а также некоторые аспекты мировой политики, и приняли совместное заявление.

Впоследствии планировались и другие встречи Франциска и Кирилла, однако они были отложены. В частности, летом 2023 года папа предлагал патриарху встретиться в одном из аэропортов Москвы, когда самолёт Франциска остановится там на дозаправку по пути в Монголию (куда папа совершал поездку) или обратно.

В июне 2023 года спецпосланник папы кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву, где встретился с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что они обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине, однако ни к каким конкретным решениям переговоры не привели. Позднее Ушаков рассказал, что Ватикан продемонстрировал желание деполитизировать решение связанных с конфликтом на Украине гуманитарных проблем, и добавил, что договорился с кардиналом оставаться на связи.