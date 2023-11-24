Белгород, 24 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью ИА Регнум рассказал, как встречался с директорами школ из Луганской Народной Республики.

Кадр из видео Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Он отметил, что школы в одном из новых российских регионов с точки зрения ремонта, оборудования, методики находились на уровне 60-х годов XX века.

«Когда разговариваешь с директорами школ, они говорят: «Мы не знаем, как будем интегрироваться в образовательную систему РФ, украинская же сильней была во многом». Я смотрю и говорю: «Вы серьёзно?!» Но смысла не было даже спорить, мы просто пригнали автобусы, посадили всех и привезли к нам. Повозили. Они поездили, посмотрели, как у нас дети учатся — в школах, в детских садах. И у людей просто шок! Люди просто не могли остановить слёзы, потому что это другое мировоззрение. И одно дело рассказывать, во что они верят. И другое — когда заходишь в такую школу, как у нас», — рассказал Гладков.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 октября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с сентября 2023 года новые регионы России фактически влились в единую систему образования страны. Он отметил, что ДНР и ЛНР шли к интеграции в российскую систему образования восемь лет, Запорожская и Херсонская области прошли этот путь намного быстрее.

Глава Минпросвещения отметил, что в новых регионах предстоит ещё много сделать, и в первую очередь в сфере инфраструктуры, так как при украинских властях школы в новых регионах России годами, часто с момента постройки, не ремонтировались, но эта проблема теперь постепенно решается.