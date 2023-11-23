Белгород, 24 ноября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Власти Белгородской области строят жильё на территории региона для людей, который покинули опасную зону. Об этом 23 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью ИА Регнум.

Кадр из видео Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«По 15 населённым пунктам, где мы сейчас строим жильё… мы же строим жилье на территории Белгородской области. Мы не покупаем на рынке новое жильё. А мы пошли с жителями по самому сложному пути. Мы выбираем место, выбираем планировку, выбираем цвет обоев», — сказал Гладков.

Он добавил, что власти выступили против выдачи жилищных сертификатов и начали строить жильё, потому что не хотят, чтобы люди уезжали и не могут допустить гибели людей.

Гладков подчеркнул, что хочет, чтобы люди остались в регионе, поэтому власти ищут для них безопасное и комфортное место для проживания.

«Мы хотим, чтобы семьи остались здесь, чтобы люди остались жить на этой земле, чтобы земля наша развивалась», — отметил губернатор.

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Он обратил внимание на то, что в населённые пункты, которые отселены, зайти невозможно, там никто ничего не строит и не восстанавливает. Люди смогут туда вернуться после победы, добавил он.

«Когда мы победим, когда враг будет повержен, когда у нас там будет спокойно, конечно, мы все вернемся и восстановим всё», — заверил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, в июле Гладков сообщил, что власти Белгородской области приняли решение приостановить возвращение жителей из пунктов временного размещения в город Шебекино в связи с обстрелами со стороны ВСУ. Он добавил, что власти региона будут ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться.

Также глава региона отмечал, что руководство области не имеет возможности полностью восстановить элитные дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ. Он сообщил, что хозяевам дорогих домов пообещали восстановить кровлю и окна. По его словам, администрация и так взяла повышенные обязательства, но в первую очередь будет решать проблемы тех, у кого невысокий уровень дохода.