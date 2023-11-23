Москва, 23 ноября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Первые магазины спортивных товаров Desport на месте ушедшего ритейлера Decathlon откроются в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров», — цитирует издание Евтухова.

По данным агентства, первые точки откроются в Москве и Санкт-Петербурге, затем в других городах. Всего до конца года планируется открыть до 30 магазинов.

Перед этим правительственная комиссия одобрила продажу сети.

Как передавало ИА Регнум, расширение ассортимента товаров планируется проводить за счёт собственных брендов, также в сети будет продукция от других фирм. Кроме того, Desport откроет интернет-магазин.

Для названия новой сети выбрали старофранцузское слово «desport», которое можно перевести как «игра» или «развлечение». Утверждается, что от него произошло слово «спорт».

Decathlon объявил о продаже своего бизнеса в России в январе 2023 года.

К началу 2022 года в России работало 57 магазинов, принадлежавших компании. Через год их осталось 28. После начала СВО Decathlon объявил о приостановке всех поставок в Россию. Также «на неопределённый срок» была приостановлена деятельность всех магазинов, включая и интернет-магазин.