Белград, 23 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. «Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов» (продолжает дела, с которыми работал «Международный трибунал по бывшей Югославии») обвинил лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля в неуважении к суду, сообщил 23 ноября телеканал РТС.

«Обвинительное заключение есть. В нем говорится о проявлении неуважения к суду. Это надуманное заключение, которое трибунал в Гааге дал себе право квалифицировать как уголовное преступление. Это означает, что если там сочтут, что кто-то проявил неуважение к суду, его можно будет привлечь к ответственности», — сказал в интервью телеканалу сын Шешеля Александр.

Он связал появление нового обвинения с недавней публикацией Сербской радикальной партией материалов о попытках инструктажа и подкупа свидетелей обвинения по делу против Воислава Шешеля в Гаагском трибунале.

Как сообщалось ранее, в 2003 году трибунал обвинил Шешеля в разжигании межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии. Политик добровольно прибыл в Гаагу, чтобы доказать свою невиновность. В 2014 году он был «условно освобождён» из предварительного заключения по состоянию здоровья, а в 2016 году полностью оправдан. Двумя годами позднее оправдательный приговор был отменён, и вместо этого Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но с учётом уже проведённых им под стражей 12 лет не стали повторно лишать свободы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2021 года представители США и Великобритании в Совете безопасности ООН выразили озабоченность отказом властей Сербии от сотрудничества с «Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов» в экстрадиции двух бывших членов Сербской радикальной партии.

Тогда же глава «международного суда в Гааге» Кармель Агиус и генеральный прокурор Серж Браммерц представили отчёт, в котором выразили озабоченность позицией Сербии по вопросу о трибунале. Они отметили, что в Сербии по-прежнему отрицают «геноцид» со стороны своих властей и добровольцев, и назвали одним из доказательств этого появление в Белграде граффити с изображением осужденного за «преступления против человечности» Ратко Младича.