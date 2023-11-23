Минск, 23 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение после завершения заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в машине по пути в минский аэропорт. Видеозапись с беседой двух лидеров опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Константин Завражин/ POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

На кадрах видно, как главы России и Белоруссии, обмениваясь фразами, покидают Дворец независимости в Минске и садятся вместе в Aurus президентского кортежа РФ.

Как передавало ИА Регнум, Путин 23 ноября прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ. Участие во встрече приняли главы всех государств — участников ОДКБ (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), кроме Армении.

На саммите российский лидер анонсировал операцию «Наёмник» для борьбы с терроризмом и заявил, что по линии спецслужб стран ОДКБ сотрудничество продолжается.

Также президент РФ пригласил коллег по ОДКБ посетить Санкт-Петербург.