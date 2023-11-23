Москва, 23 ноября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В 2024 году награды «Знание. Премия» будут впервые вручены в том числе юным просветителям, сообщил 23 ноября первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко.

Александр Щербак/ТАСС Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

Как рассказали ИА Регнум в обществе «Знание», премия будет вручаться за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей в возрасте от 12 до 17 лет. Сбор заявок уже начался, он продлится до 12 января 2024 года.

Члены почётного жюри просветительской награды 23 ноября провели в Москве на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» заседание, на котором определялись лучшие просветители страны 2023 года, а именно лучшие просветительские проекты и компании. Победители будут названы на торжественной церемонии в феврале 2024 года.

Кириенко также рассказал о появлении ещё одной новой номинации — «Иностранный просветитель года».

«Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность», — отметил первый замглавы администрации президента.

Приём заявок по этой номинации продлится до 27 ноября.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в рамках четвёртой акции «Поделись своим знанием» по всей России прошли встречи с известными музыкантами, спортсменами и общественными деятелями. Лекторы рассказали слушателям свои истории успеха.