Москва, 23 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево» в Москве и провёл совещание по наращиванию выпуска БПЛА для нужд СВО.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Мы сегодня, не в первый раз, естественно, обсудим вопросы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, которые требуются нашим вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции», — сказал Медведев.

По его словам, этим задачам государство действительно уделяет особое внимание. Площадки центра позволяют российским компаниям разрабатывать и проводить различные эксперименты, а также производить высокотехнологические беспилотные авиационные системы, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Алабино Московской области заявил, что в России фиксируется невиданный уровень роста производства вооружения и военной техники.

Он также заверил, что Россия будет наращивать возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметив, что сегодняшний уровень ОПК в России вышел на «невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень».