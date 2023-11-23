Пермь, 23 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. В грузовом комплексе пермского аэропорта Большое Савино 23 ноября были обнаружены подозрительные посылки, похожие на боеприпасы, комплекс был эвакуирован, сообщили в пресс-службе аэропорта.

URA.RU/TASS

«В грузовом комплексе аэропорта Перми при досмотре с помощью интероскопа инспектор обнаружил подозрительные посылки, которые по своей форме и составу были похожи на боеприпасы. В связи с этим по регламенту грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован», — сказано в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Специалисты осмотрели посылки, но опасных предметов не обнаружили. На работу пассажирского терминала и обслуживание рейсов ситуация не повлияла, аэропорт работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в апреле 2023 года во время просвечивания посылок в московском аэропорту Внуково в одной из них обнаружили человеческий череп. Посылки должны были доставить в США. Эксперты определили, что череп принадлежал человеку, скончавшемуся около 10 лет назад.

В июле 2023 года на Центральной почтовой таможне в Москве были обнаружены два предмета, похожие на противотанковые мины. На время проверки посетители и работники таможни были эвакуированы из здания.