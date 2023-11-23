Москва, 23 ноября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. С самого начала специальной военной операции стали особо востребованы беспилотники, чего никто не ожидал. Об этом 23 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании после посещения центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал Медведев.

Он отметил, что ход боевых действий показал, что сейчас на тактическом уровне используются недорогие дроны, причём в больших количествах.

По словам Медведева, в прежний период в России не было их массового производства, поэтому задача состоит в том, чтобы наладить такое производство в максимально короткие сроки.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что объёмы поставок беспилотников в войска выросли в 16 раз с начала 2022 года. Он добавил, что объёмы поставок бронетанкового вооружения выросли более чем в три раза, основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения — почти в пять раз.