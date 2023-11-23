Киев, 23 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. На фоне похолоданий жителей Украины призвали как можно чаще экономить электроэнергию. Об этом говорится в Telegram-канале украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Дарья Антонова ИА Регнум

«В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется в течение дня дефицит электроэнергии. Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток», — сказано в публикации.

Также в компании добавили, что похолодание увеличило нагрузку на всю энергосистему страны, поэтому сократить потребление электроэнергии важно на протяжении всего дня, особенно в самый критический промежуток — с 17:00 до 19:00.

В конце октября глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что общий долг Украины на рынке электрической энергии превысил отметку в 60 млрд гривен (1,6 млрд долларов). Он отметил, что расчёты относительно тарифов на электроэнергию на следующий, 2024 год уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины готово позволить поставщикам повышать цены на газ и электроэнергию, как это рекомендуют сделать США в переданном Киеву письме.

В сентябре в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий сокращать заключённым сроки за производство электроэнергии через велогенерационные установки. Авторы документа считают, что через эту инициативу можно задействовать до 50 тысяч заключенных.