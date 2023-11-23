Москва, 23 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен стать в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума трудоспособного гражданина, заявил 23 ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим — это доведение к 2030 (году. — Прим. ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%», — сказал министр в ходе выступления на пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее» на международной выставке-форуме «Россия».

МРОТ достиг уровня прожиточного минимума в 2022 году. В 2024-м минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля, напомнил Котяков.

Как сообщало ИА Регнум, Совет Федерации на пленарном заседании 22 ноября одобрил закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. Предполагается, что благодаря этой мере увеличатся зарплаты у 4,8 млн граждан России.

В правительстве России при внесении в Госдуму законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда отметили, что после повышения минимальной зарплаты до 19 242 рублей её соотношение с медианной заработной платой достигнет 42%.

В свою очередь заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в октябре 2023 года сообщила, что МРОТ с января 2024 года будет выше прожиточного минимума на 14,2%.