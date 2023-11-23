Газа, Палестина, 23 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу 24 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится четыре дня. Об этом 23 ноября заявило палестинское движение ХАМАС.

Mahmoud Issa/Global Look Press

«Перемирие вступает в силу 24 ноября 2023 года в 7:00. Оно будет длиться четыре дня, начиная с утра пятницы», — говорится в заявлении военного крыло движения «Бригады аль-Кассам».

Как сообщало ИА Регнум, список из 300 палестинских заключённых, которых Израиль может освободить, опубликован 22 ноября. Ранее Израиль соглашался освободить 150 заключённых в обмен на 50 заложников, которых держат в секторе Газа с 7 октября.

Лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.

Обе стороны должны прекратить огонь. Также в период перемирия будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, чрезвычайной медицинской помощи и топлива.

Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что освобождение первых заложников начнётся не раньше 24 ноября. По его словам, всё состоится согласно достигнутым договорённостям сторон.