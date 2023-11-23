Москва, 23 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Певец Эдуард Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла». Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), видеозапись которого опубликована 23 ноября в Telegram-канале пранкеров.

Кадр из видео

Сначала с Шарлотом беседовал некий Глеб Шендерман, якобы отвечающий на Украине за культурную сферу. Певец рассказал ему о желании «влиться в украинскую культуру», но признался при этом, что «не читал украинскую поэзию», да и «русскую не особо читал».

Затем с певцом стал говорить актёр, в гриме похожий на лидера киевского режима Владимира Зеленского. Он предложил Шарлоту перебраться на Украину, но предупредил, что для этого нужно будет спрятаться в чемодане украинского посла.

«Он не досматривается, это будет наилучший способ вас вывезти», — пояснил «Зеленский».

«Я готов на это», — согласился Шарлот.

В действительности Киев отозвал украинского посла из Росси ещё в марте 2014 года. До февраля 2022 года страны продолжали отношения на уровне временных поверенных.

Как сообщало ИА Регнум, пранкеры разыграли Шарлота, так как прежде он не раз высказывался в поддержку Украины, а потом извинялся и просил прощения. В беседе с «Зеленским» певец прочёл слова украинского гимна и произнёс русофобскую речёвку.

Шарлота 22 ноября задержали в петербургском аэропорту Пулково. Он находится в спецприёмнике в Санкт-Петербурге. Помимо антироссийских высказываний, ранее он отметился сжиганием российского паспорта. Свои действия певец снял на видео и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на обратный билет.

За сожжение паспорта Шарлот извинился и объяснил, что был «ошибочно помешан на ложной информации».

Отец Шарлота Валерий в беседе с ИА Регнум допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.