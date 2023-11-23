Москва, 23 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по приобретению 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — приобрести 103 137 обыкновенных акций той же компании, принадлежащих Kilton Overseas Limited, сказано в опубликованном 23 ноября распоряжении президента.

РИА Новости/Михаил Климентьев Владимир Путин

«Единой угольной компании РУ» и «Омеге» разрешено передать в залог банку ВТБ акции, которые будут приобретены вследствие данного распоряжения. Также президент разрешил передачу «Русским углем» в залог банку ВТБ 100% обыкновенных акций «Амурского угля» и «Краснойрсккрайуголь», 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и 100% долей в уставном капитале ООО «Омега».

Кроме того, распоряжением разрешена передача АО «Красноярсккрайуголь» в залог ВТБ 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез «Саяно-Партизанский».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Владимир Путин разрешил операции с полным пакетом акций банка «Интеза» — дочерней компании итальянской группы Intesa Sanpaolo. Из документа следует, что разрешено «совершение сделок (операций), которые влекут за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

В августе 2023 года президент на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным заявил, что ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Глава государства отметил, что ранее правительство России проработало вопрос и предложило такое решение.