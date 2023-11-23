Москва, 23 ноября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Убийство военного корреспондента Бориса Максудова является очередным преступлением киевского режима, которое не останется безнаказанным. Об этом говорится на сайте МИД РФ в распространённом комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

Павел Львов/РИА Новости Цветы у портрета корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК

«Жестокое убийство Б. Б. Максудова — ещё одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным. Виновным не удастся уйти от справедливого законного возмездия», — говорится в тексте.

По словам Захаровой, украинские власти продолжают рассматривать российских журналистов в качестве приоритетных целей и ведут за ними «настоящую охоту». Киевский режим, используя террористические методы по устранению российских сотрудников СМИ, открыто этим бравирует, добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.

Свои соболезнования родным и близким погибшего выразили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, телеведущие «Россия-1» Ольга Скабеева и Дмитрий Киселёв, журналист Владимир Соловьёв, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и другие.