Мурманск, 23 ноября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Российские пограничники сорвали попытку беженцев незаконно пересечь российско-финскую границу в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своём Telegram-канале.

IMAGO/Jussi Nukari//Lehtikuv/TASS

Он отметил, что главной задачей руководства региона является обеспечение безопасности людей, которые проживают на территории Мурманской области.

«К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан. Она, естественно, пресечена», — заявил Чибис.

Как передавало ИА Регнум, в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за закрытия Финляндией всех пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов (КПП), кроме «Райа-Йоосеппи», это граница с Мурманской областью (пункт пропуска «Лотта», Кольский район). Чибис указал на то, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через территорию Мурманской области, вероятно, кратно возрастёт.

На въезде в Мурманскую область и на территории самого региона поставлены дополнительные КПП, въезжающих проверяют на предмет легитимности. Чибис добавил, что полицейские и пограничники детально проверяют документы у приезжающих иностранных граждан на предмет их «легитимности».

Власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе «Райа-Йоосеппи». Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.

В Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Они объяснили это увеличившимся притоком в Финляндию мигрантов со стороны России.