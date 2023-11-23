Минск, 23 ноября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Генерал-полковник ВС РФ Андрей Сердюков утверждён в должности начальника объединённого штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на официальном сайте организации.

РИА Новости/Константин Михальчевский Генерал-полковник ВС РФ Андрей Сердюков

О назначении также сообщил журналистам в ходе саммита организации в Минске генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«На должность начальника объединённого штаба ОДКБ утверждён представитель России Андрей Сердюков», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 ноября Тасмагамбетов заявил, что совет глав государств организации рассмотрит кандидатуру Сердюкова на должность начальника объединённого штаба организации.

Сердюков родился в 1962 году в Ростовской области. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища в 1983 году поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 2009 окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Сердюков участвовал в первой и второй чеченских войнах, в конфликте в Косово и в Сирии.

В 2013 году он был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа, позднее — начальником штаба, первым заместителем командующего войсками ЮВО. В 2016 году президент России Владимир Путин назначил Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками. В январе 2022 года Сердюков возглавил миротворческий контингент ОДКБ во время беспорядков в Казахстане.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что повестка дня саммита ОДКБ включает в себя ключевые вопросы взаимодействия членов организации, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы. Участие в саммите в Минске принимают главы всех государств — участников ОДКБ, кроме Армении (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана).

Накануне саммита ОДКБ в Минске прошло совместное заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности стран — участниц организации, на котором обсуждались изменения военно-политической обстановки в регионе. ОДКБ в нынешних условиях укрепляется в роли «стержневого механизма» обеспечения безопасности и стабильности во всей Евразии, отметили в МИД России.