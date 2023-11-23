Москва, 23 ноября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В России стало больше современных комплексов в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), что повысило возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. Об этом 23 ноября заявили в Минобороны РФ по итогам заседания военного совета РВСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания», — говорится в сообщении.

Как отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, продолжается активное перевооружение войск на современные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования.

Отмечается, что в 2023 году проведены командно-штабные учения с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями, в ходе которых проверялся вывод полков с мобильными ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». В Минобороны отметили, что инфраструктура позиционного района готова к постановке на боевое дежурство ещё одного ракетного полка, в нём созданы сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.