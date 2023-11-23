Нью-Дели, 23 ноября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Российский актёр Максим Белецкий, 14 лет прослуживший в театре кукол в Марий Эл, погиб на севере Индии вместе со своей знакомой.

Республиканский театр кукол Российский актёр Максим Белецкий

Двух россиян нашли мёртвыми у горячего источника

Индийские СМИ ранее сообщили о двух россиянах, мужчине и женщине, которых нашли мёртвыми возле горячего источника у посёлка Маникаран в индийском штате Химачал-Прадеш. Рядом с телами нашли мобильные телефоны, лезвие, свечи и другие предметы.

Тело девушки находилось в воде, тело мужчины — на берегу, рассказали в полиции. Было установлено, что погибшие — 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. В гостевом доме, где путешественники жили с 14 октября, обнаружили записку на английском языке с просьбой передать их личные вещи в российское посольство и родственникам.

Коварная долина

Долину реки Парвати, где расположен термальный источник, индийская газета The Statesman назвала «Бермудским треугольником Индии», а также «долиной наркотиков и смерти». В этом районе проходят танцевальные вечеринки, здесь же продаются местные наркотики. В долине часто происходят несчастные случаи, гибнут и пропадают люди.

За 20 лет в долине Парвати пропали более 1 тыс. человек, включая 21 иностранца. Больше половины пропавших не нашли. Только за 2022 году здесь пропали 227 туристов, отмечает HinduPost.

Тела кремируют после экспертизы

Тела погибших кремируют в Индии, но только после того, как будет установлена точная причина смерти, сообщили в полиции округа Куллу. Правоохранители должны убедиться, что гибель россиян не носила криминального характера. При возникновении каких-либо подозрений начнётся следствие, и кремацию могут отложить.

Некролог о Максиме Белецком опубликован на странице Республиканского театра кукол Йошкар-Олы в соцсети «ВКонтакте». Актёр служил там с 2007 по 2021 год.

«Коллектив Республиканского театра кукол выражает соболезнования родным и близким Максима и скорбит вместе с ними. Покойся с миром, Максим», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Белецкого, по информации от его родственников, похоронят в Индии.

Биография Максима Белецкого

Максим Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая как актёр. Он был в первом выпуске кукольников. Затем он получил режиссёрское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

В Йошкар-Оле взрослые зрители запомнили его по участию в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далёко», «Панночка», «Йÿд орол» /«Ночной караул». Яркие роли он сыграл в детских спектаклях «Бармалей», «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик», «Сказка про Емелю» и многих других.

Белецкий поставил в театре кукол два детских спектакля: «Звездочку» по пьесе Н. Шмитько и «Цветик-семицветик» по сказке В. Катаева.

Дважды, в 2018 и 2019 годах, артисту присуждали Национальную театральную премию имени Йывана Кырли на фестивале «Йошкар-Ола театральная». Со спектаклем «Йÿд орол» в 2020 году он принял участие в фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и фестивале «Золотая Маска» в Москве.