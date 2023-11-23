Минск, 23 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Некоторых партнёров по ОДКБ штормит в публичных высказываниях, а их поступки носят провокационный характер. Об этом 23 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«То, что некоторых наших партнёров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, — прежде всего их проблемы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, если есть претензии, то надо озвучивать их, «глядя в глаза друг другу, а не разговаривать через вбросы в средства массовой информации».

Лукашенко добавил, что встречи на высшем уровне проводятся именно для того, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что никого от Армении не было на саммите ОДКБ в Минске.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся сегодня, 23 ноября, в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.