Москва, 23 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов является важным шагом на пути к формированию технологического суверенитета России. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе международной конференции по ИИ и машинному обучению AI Journey.

Сбер В рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов вошли 180 вузов из 64 регионов страны

«Сбер как крупнейший в стране работодатель для ИТ-специалистов крайне заинтересован в расширении сотрудничества с вузами. Обмен опытом и информацией между университетами и бизнесом позволяет оперативно актуализировать учебные программы под реальные кадровые потребности экономики и готовить для рынка высокопрофессиональных, действительно востребованных специалистов», — отметил топ-менеджер.

По словам Ведяхина, такой рейтинг даёт государству возможность оценить положение дел в системе образования и наметить меры по её развитию, бизнесу — повысить обеспеченность наиболее ценными кадрами, абитуриентам — выбрать лучший вуз и карьерный трек, а самим вузам — определить точки роста и повысить эффективность образовательного процесса.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, в рейтинг вошли 180 вузов из 64 регионов страны с программами подготовки бакалавров. На программы в области искусственного интеллекта этих вузов в 2023 году были приняты более 5 тыс. студентов. В итоговом рейтинге учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). В каждой группе вузы расположились в алфавитном порядке. В группу лидеров с оценкой А+ вошли три вуза — НИУ ВШЭ, МФТИ и НИУ ИТМО.

Оценка А была присвоена МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ. В категорию B+ вошли МГТУ им. Н. Э. Баумана, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, в категорию В — МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, университет «Иннополис».

Рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов разработан «Альянсом в сфере ИИ» по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке правительства РФ и министерства науки и высшего образования РФ.