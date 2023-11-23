Москва, 23 ноября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Новый тактический знак, возможно, начали использовать российские военные для обозначения техники в зоне спецоперации. Бронемашины, на которые были нанесены перевернутые треугольники, попали на видео Минобороны РФ.

Кадр из видео

Ранее подобные символы на российской технике не встречались.

На публикуемом видео можно заметить, что на установленном на бронепоезд «Енисей» бронетранспортере белой краской нанесён перевернутый равносторонний треугольник, в который вписан ещё один.

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С начала спецоперации основными тактическими знаками, которые использовались на военной технике ВС РФ, стали латинские буквы Z, V и O.

Как передавало ИА Регнум, символ российской спецоперации на Украине — букву Z начали использовать как знак протеста против НАТО сербы, проживающие на севере Косова. Сербы нанесли на бронетехнику НАТО букву Z как явную отсылку к такому же знаку, который используется российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Букву Z сербы наносят и на здания муниципалитетов, а также возле мест дислокации солдат НАТО. Отмечается, что среди сербов множество тех, кто поддерживает российского президента Владимира Путина.