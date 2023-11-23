Москва, 23 ноября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Стекло, которое образуется при столкновении метеоритов с земной поверхностью, обычно низкого качества — грязная, непрозрачная, остеклованная масса. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 ноября заявил Владимир Сурдин, научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга.

Jeremy Thomas/unsplash

Ранее появилась информация о том, что знаменитый кулон фараона Тутанхамона был сделан из жёлтого стекла из ливийской пустыни, которое образовалось при ударе метеорита о поверхность Земли. Таким образом, в некоторых публикациях данное вещество было охарактеризовано как стекло «внеземного происхождения».

Сурдин рассказал, что человечество нередко использовало те или иные материалы неземного происхождения.

«Например, очень часто использовались железные метеориты. У них состав практически неотличим от нержавеющей стали. Поэтому находят и орудия, и оружие, сделанные из железных метеоритов. Но я не помню, чтобы для изготовления использовались тектиты — то есть остеклованные породы, которые образуются при ударах метеоритов. Такое стекло, конечно, плохое. Потому что никто не очищает эти породы, а нагревание случайное. Так, довольно грязная, непрозрачная остеклованная масса. Как из неё делать красивые украшения?» — рассказал Сурдин.

Кроме того, он рассказал, что в доступной человечеству части Солнечной системы есть полезные ископаемые, которые теоретически могут представлять интерес.

«Но только в том смысле, что из них можно что-то сделать в космосе. Транспортировать их на Землю крайне дорого», — объяснил Сурдин.

Он уточнил, что в космосе встречаются астероиды, богатые металлами, — железом и никелем. Более того, он рассказал о версии, что в недрах планет-гигантов могут быть крупные алмазы, образовавшиеся под действием высокого давления и температуры. Углерода тоже много, добавил собеседник.

«Но добыть их не получится никогда в жизни», — подчеркнул Сурдин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Phys. org, международная группа учёных выяснила, что жёлтое стекло, кулон из которого нашли в гробнице фараона Тутанхамона, образовалось около 29 млн лет назад в результате метеоритного удара. Однако неразрешённой остаётся загадка, связанная с отсутствием в ливийской пустыне подходящих метеоритных кратеров.

До этого появилась информация, что японский космический зонд собрал астероидную пыль, которая содержит органический материал, свидетельствующий о том, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле могли сформироваться в космосе.