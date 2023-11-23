Минск, 23 ноября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Страны ОДКБ выступают за прекращение огня на Ближнем Востоке и за начало мирного урегулирования. Об этом 23 ноября заявил журналистам генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на саммите в Минске.

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Он отметил, что Ближний Восток всегда отличался высокой конфликтностью, но нынешний этап противостояния перекрывает весь предыдущий опыт.

По его словам, беспрецедентное насилие и тысячи жертв, среди которых женщины и дети, не могут никак оправдать ни политические, ни идеологические интересы.

«Поэтому ОДКБ однозначно выступает за прекращение огня в зоне конфликта и за начало мирного урегулирования», — сказал Тасмагамбетов.

Также генсек добавил, что отдельно вопрос о ситуации на Ближнем Востоке не был включён в повестку сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, но главы государств обменялись мнениями по этой теме.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для обмена заложниками. Уточняется, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров. Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о гуманитарной паузе между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт надежду на возможную деэскалацию. По её словам, важно, чтобы гуманитарная пауза не была сорвана.