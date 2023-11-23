Москва, 23 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В Кремле выразили сожаление, что никого от Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, заявил 23 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске

«Мы можем выразить сожаление в этой связи. ОДКБ продолжает свою работу», — сказал представитель Кремля в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, на повестке дня саммита заявлены «так называемый армянский фактор» и обмен мнениями по этому вопросу.

«Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала своё участие. Мы надеемся, что Армения не меняет вектор своей внешней политики, Армения остаётся нашим союзником, нашим стратегическим партнером», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоялся сегодня, 23 ноября, в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.