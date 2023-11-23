Минск, 23 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписали совместную декларацию и другие документы по итогам заседания в Минске. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске

«Все вопросы рассмотрены и одобрены в ходе заседаний уставных органов ОДКБ и готовы к подписанию», — сказал Тасмагамбетов.

Подписанная декларация призвана подчеркнуть основополагающие принципы деятельности организации. Кроме декларации, участники саммита утвердили решения Совета «О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ», «О положении об объединенном пресс-центре ОДКБ», «О начальнике Объединенного штаба ОДКБ» и другие.

Как передавало ИА Регнум, на саммите организации министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность. Он отметил, что система безопасности периодически проверяется, проводятся учения на разных полигонах, в разных странах — членах ОДКБ.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Астана выступает за углубление сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с такими объединениями, как СНГ и ШОС. Казахский лидер отметил, что конкретные шаги для этого определены в практических мерах по укреплению сотрудничества ОДКБ с другими международными структурами, а также указал на важность совместной работы в области безопасности.